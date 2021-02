Mullu uppus 58 inimest, eakate uppunute hulk oli viimase kümnendi suurim

Eakate uppunute hulk oli 2020. aastal viimase kümne aasta suurim. Märga hauda jättis elu 33 eakat ning seda on kolm korda enam kui 2019. aastal. Täiskasvanud uppunu keskmine vanus oli 61 eluaastat – see on läbi aegade kõrgeim. Võrreldes 2019. aastaga on uppunute keskmine vanus suurenenud 8 aasta võrra.

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala tõdeb, et silma hakkab kurb tõsiasi, et eelmise aasta suvi ja talv tõid viimase viie aasta suurimad uppunute arvud. «Suvekuudel uppus 25 inimest ning talvekuudel 10,» selgitab ta.

Muret tekitav tendents, mis uppumissurmade statistika puhul esile kerkib, on alkoholi liigtarvitamine. «Juba kolmandat aastat järjest on üle poole uppunutest olnud alkoholijoobes. Mullu oli 57 täiskasvanud uppunust 31 tarvitanud alkoholi, keskmine joove oli seejuures 2,58‰,» ütleb Virkala.

Veeõnnetuste üldarv oli 2020. aastal rekordiline – juhtus 341 veeõnnetust ning see on taasiseseisvunud Eesti ajaloo suurim aastane veeõnnetuste hulk. Aasta varem oli veeõnnetusi pea poole vähem ehk 168.

Uppumissurmade arv on kasvanud ka Eesti naaberriikides. Soomes uppus 2020. aastal 113 inimest ning see on viimase viie aasta suurim uppunute hulk. Lätis uppus mullu 122 inimest ning seda on 26 enam kui aasta varem. Uppunute hulka on mõjutanud alkoholi liigtarbimine, aga ka sotsiaalsed tegurid ja ilmastik.