Riik annab hoolekandele ja koolidele neli miljonit maski

Kabinetiistungil riigi keskse isikukaitsevahendite tegevusvaru olukorrast ülevaate teinud riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et võrreldes ligi aasta taguse ajaga on riik isikukaitsevahendite osas oluliselt paremas olukorras ning märkimisväärne varu on olemas.