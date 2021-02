Lutsar: olukord on kriitiline, kontakte tuleb hakata vähendama kohe!

Teadusnõukoja juhi hinnangul on keeruline ennustada, kuhu Eesti nakatumisnäitajad võivad veel tõusta. «Seda on väga raske öelda. See sõltub sellest, kui palju me suudame inimestevahelisi kontakte vähendada. Kuna olukord on kriitiline, siis me peaks kohe - juba täna õhtust alates - vähendama kontakte nii noorte kui ka vanemate hulgas,» ütles viroloogiaprofessor «Aktuaalses kaameras».

Lutsar ei soovinud ühineda kriitikaga vaktsineerimise tempo aadressil. «Vaktsineerimine sõltub ikka ennekõike sellest, kui palju on meil vaktsiine. See on väga suur logistiline ülesanne: väikest kogust jagada kõigile. Arvan, et oleme hästi hakkama saanud, arvestades teadmatust, milles ametnikud ja arstid tegelevad. Ette ei saa arvestada isegi kahte või kolme päeva, kui palju on vaktsiine tulemas.»

Lutsar lisas, et vaktsineerimise kasu joonistub välja juba esimese doosi saamisega. «Ma arvan, et see, et meil on saanud pea 80 000 inimest esimesi doosi, on väga hea. Juba esimese doosiga on vaktsiini efekt täitsa nähtav,» ütles Lutsar.

Lutsari sõnul ei ole praegu aeg, kus valida vaktsiine. «Kõik vaktsiinid on väga-väga head raske haiguse vältimiseks. Minul on valus kuulata, kuidas inimesed ütlevad, et nad ei soovi täna vaktsineerida ja siis ei meeldi, et vaktsineerib haigla. Peaksime kasutama kõik vaktsiinid ära. Lootust on, et kevadel tuleb aeg, kus saame hakata pakkuma igale Eesti inimesele vaktsiine - ma tõesti ei jõua seda ära oodata.»