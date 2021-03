Õpetajatele loodi nõustamise tugiliin

Haridus- ja teadusministeerium koostöös haridus- ja noorteameti rajaleidjate ja Eesti koolipsühholoogide ühinguga avas haridustöötajatele tugiliini, kus kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid. Tugiliin on kättesaadav igal tööpäeval kl 12-20 telefoninumbril 7350750.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on selline tugiliin hästi toimiv näiteks Suurbritannias ja liini avamist kaaluvad ka teised riigid. Tugiliini eesmärk on pakkuda haridustöötajatele kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud psühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

«Kahjuks on vaid 36 protsendil koolidest psühholoog olemas ning seetõttu on väga tervitatav tugiliin, mille kaudu psühholoogiline nõustamine on kättesaadav igale õpetajale,» ütles Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu.