5G turvalisuse küsimus jõudis valitsuse lauale

Määrusega täpsustatakse, kuidas peavad ettevõtjad edaspidi riigi julgeoleku huve arvesse võtma. Riist- ja tarkvara ohtu riigi julgeolekule plaanitakse hinnata kasutusloa menetluses.

«Tehnoloogia arenedes saavad 5G võrgud osaks väga paljudest kriitilistest teenustest, mistõttu on nende võrkude turvalisus järjest olulisem kogu ühiskonna jaoks. Eesti jaoks on oluline tagada, et meie 5G võrgud ja IT-taristu laiemalt oleksid usaldusväärsed ja vabad kõrge riskiga tehnoloogiast. See on vajalik nii julgeoleku tagamiseks, kui ka usalduse hoidmiseks meie digiriigi suhtes,» rääkis Sutt. Ministri kinnitusel teeb Eesti sidevõrkude turvalisuse küsimuses koostööd ka oma liitlastega EL ja NATO tasandil.

Eelnõu järgi rakendub kasutusloa kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld tehnoloogiale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad ka juba olemasolevale tehnoloogiale, milles võetakse kasutusele 5G või uuemad funktsioonid.

Ministri sõnul on arutelud ettevõtjatega kestnud pikalt ja on püütud leida tasakaalupunkti riigi julgeoleku tagamise ja sideettevõtjate huvide vahel. «Sideettevõtjate võimalike kulutuste vähendamine on olnud väga oluline aspekt, millega määruse jõustumisaegade valikul arvestasime. Anname ettevõtjatele viis aastat, et oma äritegevus ümber korraldada ja tehnoloogias vajalikud muudatused teha. Nii vähendame nende majanduslikku kahju, kuid tagame tulevikus 5G ning muu IT-taristu turvalisuse,» märkis Sutt.