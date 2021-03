Riik on tuvastanud kümneid elevandiluust toodete kauplemise juhtumeid

Nii India kui ka Aafrika elevandid on arvatud maailmas ohustatud liikide hulka. See tähendab, et kõiki tehinguid nende liikide isenditega ja neist valmistatud toodetega reguleerib rahvusvaheline kaubanduse konventsioon, lühendatult CITES. Ohustatud liikide isendite ja nendest valmistatud toodete sisse- ja väljaveol, ostmisel, müümisel ning kõigi muude tehingute puhul peab alati kaasas olema dokument, mis näitab selle isendi legaalset päritolu ja kinnitab, et selline tehing on üldse lubatud.