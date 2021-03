Nakatumiste tipus on Maardu ja Lasnamäe

«Olukord koroonaviiruse nakkusega Eestis on väga raske ja võib öelda, et asi on juba kriitiliseks muutunud, sest igapäevased haigestumiste numbrid näitavad seda, et nakatuda võib igal pool Eestimaal. Muret teeb positiivsete testide osakaal, mis mõni aeg tagasi oli kümne protsendi juures, aga nüüd varieerub 17–18 protsendi juures,» ütles Dontšenko linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et hästi kõrgele on tõusnud nakatumine 100 elaniku kohta 14 päeva jooksul. See on 1121,46, mis on uus rekord ja Euroopa Liidus üks kõrgemaid.