«Praegu me tegeleme tervishoiu praktiliste asjadega kohapeal, aga see on väga ilus ja hea žest,» tunnustas Sule lõunanaabrite abikäe pakkumist.

Sule sõnul on praegu oluline panustada kohapeal kogu võimsusega ning kui on abi vaja, siis suheldakse kolleegidega. «Aga patsientide, eriti nakkushaigete saatmine ühest riigist teise on väga keeruline,» lausus Sule. Tema sõnul on Covid-19 patsiente Tallinnast Riiga saata logistiliselt keerulisem kui nad viia Tallinnast Tartusse. «Minu suur respekt Läti valitsusele,» lisas Sule.