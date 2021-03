Jõksi hinnangul on veel vara eriolukorda kehtestada

Jõks rääkis intervjuus ERR-ile, et eriolukorra kehtestamine on põhjendatud siiski ainult juhul, kui on vaja rakendada meetmeid, ilma milleta ei ole võimalik viiruse levikule vastu hakata. «Tuleb aru saada ka sellest, et eriolukord ei piira iseenesest viirust, vaid see piirab inimesi, nende käitumist,» vahendab ERRi uudisteportaal.

«Sest, et ega eriolukorraga ei lahendata Eesti puudulikku e-võimekust, ei korvata seda, et leevendusmeetmed ettevõtjatele on puudulikud, ei korvata puudulikku kommunikatsiooni, puudulikku seadusandlust ega ka näiteks seda, et kiirteste ei ole võimalik Eestis teha,» märkis Jõks.