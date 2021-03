ETV+ vaatajate arv on kerkinud PBKst mööda

Kriisiaja algusest möödunud aasta kevadel on ETV+ nädalaste vaatajate arv kasvanud ning vähemalt 15 minutit vaatas veebruari seisuga ETV+ programmi iganädalaselt 215 tuhat inimest.

Teisel kohal oleva PBK nädalane vaatajate arv on aastaga langenud alla 200 000. ETV+ päevaste televaatajate arv on möödunud aasta veebruariga võrreldes kasvanud 44 protsenti.

Võrreldes eelmise aasta veebruariga on ETV+ vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast kasvanud 36 protsenti. Aasta tagasi veel suurima osakaaluga kanali PBK vaatamisaeg on seevastu langenud 28 protsenti, veebruari suurima vaatamisaja osakaaluga telekanal RTR Planeta on püsinud aasta varasemaga samal tasemel.

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja sõnul on ETV+ tõestanud end olulise kaaslase ja infoallikana, mida näitab püsivalt kasvav vaatajanumber. «Viimased neli kuud on iganädalaselt ETV+ vaadanud rohkem kui 200 tuhat inimest. Eesmärk on kasvatada ka ETV+ programmi seltsis veedetud aega, sest hetkel suudavad Venemaa telekanalid oma suure eelarve ja uhkete sõudega inimesi pikemalt enda küljes hoida,» ütles Taklaja.

Telekanali kõige vaadatum saade on «Aktuaalne kaamera», mille vaatajate arv on aastaga kasvanud 30 tuhande inimeseni saate kohta. Koroonakriisi algus 2020. aasta kevadel tõstis hüppeliselt vaatajate huvi venekeelsete uudiste vastu, mis on jäänud püsima uuele tasemele. Ka käesoleva märtsi avanädalal vaatas igapäevast uudistesaadet otse või järele keskmiselt 32 000 inimest.