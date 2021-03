VIDEO ⟩ Maris Jesse: toidupoetöötajad on vaktsiini eelisnimekirjas

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse selgitas, et Eestis kuulub riskirühma 360 000 inimest, kes on jaotatud kuude riskirühma. «Üks asi ei toiminud. Me soovisime anda läbi portaali eesti.ee inimestele teada, et nad kuuluvad riskirühma ning tulgu vaktsineerima. Aga paraku paljud kirjad ei jõudnud inimesteni. Nüüd jõuavad andmed digiloosse,» selgitas Jesse.

«Järgmisena prioritiseeriti järgmised rühmad: elutähtsate valdkondade töötajad ja teised riskirühmad. Seal on kokku ligi 120 000 inimest,» märkis Jesse. «Viimane rida, millal kõik saavad registreerida. See päev tuleb iga päevaga lähemale, ent seni, kuni me ei tea mai ja juuni tarneid, siis me ei saa seda viimast puuduolevat lahtrit lisada,» selgitas ta.

Kuidas seni on möödunud? «Igal nädalal on vaktsiini saanute hulk kasvanud. Inimeste arv, kes on vähemalt ühe doosi saanud, eeldatavalt täna õhtuks jõuab 150 000 inimeseni,» lausus Jesse. «Paraku me teame, et sellel nädalal toimub vaktsineerimisi vähem kui eelmisel,» lisas Jesse. See on seetõttu, et vaktsiine jõuab sellel ja järgmisel nädalal vähem Eestisse.

Miks perearstid vaktsineerivad? Kuna vaktsiinid on uued ja viirus on ka tundmatu. «Kõige rohkem usaldavad inimesed arste, perearste ja seetõttu tegimegi otsuse. Iga inimene usaldab enim oma perearsti. Vähemalt enamik,» selgitas Jesse. Seetõttu riskirühmasid kutsuvad vaktsineerima perearstid. «Kolmandik on tehtud haiglate poolt. Kui kogused suurenevad, siis jätkavad haiglad massvaktsineerimisi,» lisas asekantsler.

«Haiglad teevad maikuuks suuremaid vaktsineerimiskeskuseid. Ja ka vaktsineeritajate arv suureneb,» lisas Jesse. Üle 80aastastest inimestest on kolmandik saanud ühe doosi. 60-65 aastastest inimestest on ligi viiendik süsti saanud. Miks osad perearstid on saanud rohkem vaktsineerida? «Kogused olid nii väikesed, et perearstide grupid olid viieks jaotatud. Nii, et iga nädal said vaktsiine tellida erinevad grupid perearstid. Nüüd on tellimise tsükkel tihenenud ja see aitab eakamaid vaktsineerida,» lisas Jesse.

Jesse selgitas, et tarnetest sõltuvalt toimub ka edaspidi läbi digiregistratuuri üleskutseid inimestele. «Eelmisel nädalal oli üle 65aastastele. Samasuguseid üleskutseid hakkab veel tulema. Me oleme huvitatud sellest, et võimalikul suur osa vaktsiinist ja ruttu saaks kasutatud,» lausus Jesse. Ida-Virumaa on piirkond, milles sotsiaalministeerium kavandab plaane ümber. «Jätkub eesliinitöötajate vaktsineerimine. Ja valmistutakse suureks vaktsineerimiseks,» lisas Jesse.

Kõik vaktsiinid on head

Perearst Karmen Joller selgitas, et kõik vaktsiinid on võrdselt väga head. «Soovitan vastu võtta seda, mida pakutakse, kuna see on väga bajalik iseenda jaoks,» selgitas Joller.

Asekantsler Jesse selgitas, et ka toidupoodide töötajad on vaktsiinide eelisjärjekorras. «Nad on kõrgema nakkusriskiga inimeste alla pandud ja on kirjas eelisnimekirjas,» lisas Jesse.

Kas vaktsiin muudetakse kohustuslikuks? «Ei muudeta vaktsineerimist kohustuslikuks. Ühtegi vaktsiini kohustuslikus korras ei tehta. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas see käiks,» selgitas minister Kiik.