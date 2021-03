Tankitõrjekompanii korraldas Spike'i proovilaskmisi

Spike LR (long range ehk kaugmaa) tankitõrjeraketisüsteemi efektiivne laskekaugus algab 200 meetrist ning sellega on võimalik lasta kuni nelja kilomeetri kaugusel asuvaid sihtmärke. Spike'i raketil on «lase-vaatle-korrigeeri» võimekus ehk raketi sihtimispunkti saab muuta, et see tabaks varje taga asuvat sihtmärki. Raketi juhtimiseks kasutatakse imepeenikest optilist kaablit, mis muudab väga keeruliseks raketi elektroonilise häirimise.