Tallinna lisaeelarve raha kulub haridusele, puuetega inimestele ja lumerookimisele

Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul analüüsiti linnaeelarvet põhjalikult, et leida võimalusi rahakasutuse efektiivsemaks muutmiseks ja suunata vahendeid valdkondadesse, mis seda vajavad «Tegevuskuludelt leidsime kokkuhoiukohti 14 miljoni euro ulatuses, samuti vaatasime üle investeeringute nimekirja. Ühistranspordi valdkonnas on meie lähiaastate plaanid eriti ambitsioonikad: 30 miljonit eurot trollipargi uuendamiseks ja 27 miljonit trollitaristu kaasajastamiseks, samuti vahendid gaasibusside ostmiseks, mis jagunevad mitme eelarveaasta peale,» märkis linnapea.

«Tegevuskulude osas on lisaeelarve prioriteediks haridus-, sotsiaal- ning liikuvuse ja linnamaastiku valdkond. Haridusvaldkonnas keskendume nii õpetajate ja tugispetsialistide palgafondi suurendamisele kui ka eestikeelsele õppele üleminekule. Sotsiaalvaldkonnas on meie esmane prioriteet puuetega inimeste teenuste parem kättesaadavus. Linnamaastiku valdkonnas soovime istutada rohkem puid ning liikuvuse valdkonnas tõsta talvise tänavahoolduse kvaliteeti, milleks eraldame täiendavaid vahendeid,» selgitas Ossinovski. «Samal ajal suuname ligi 10 miljonit eurot hoiuste suurendamiseks, et parandada eelarvepositsiooni. See võimaldab meil võtta vähem laenu, kui linnavolikogu on selle aasta eelarves ette näinud.»