Siret Kotka: lisaeelarve võimaldab Covid-19 kriisi taandudes plaanilise raviga jätkata

Sotsiaalkomisjoni esimehe sõnul näeb 2021. aasta lisaeelarve ette enam kui 150 miljoni euro eraldamist tervishoiukriisi ületamiseks. «Praegu on lõviosa haiglapersonalist hõivatud koroonapatsientide raviga ja keeruline olukord kestab veel mõnda aega. Keskmiselt on koroonaviirusega nakatunud patsient haiglas 10,5 päeva ning haigestunutel on statistiliselt 5,5-protsendiline tõenäosus sattuda haiglasse,» selgitas Kotka.