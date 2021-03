Aeg Liibanoni pantvangikriisist: väga palju šarlatane ilmus välja

«Esialgu polnud selge, mis nendest konkreetsetest jalgratturitest saanud on. Väga kaua oodati esimest tõestust, et nad on elus,» meenutas Aeg. «Keegi ei teadnud, milline see vangistamine oli, kas keegi hakkas vastu, kas keegi tapeti selle käigus või kõik tapeti - suur teadmatus. Aga see oli tõsine kergendus eestkätt omastele.»

Aeg tõdes, et see teadmatus oli ootamiseks kõige hullem aeg. «Sel ajal ilmus väga palju ennustajaid ja šarlatane välja, kes pakkusid oma teenust, et nemad teavad, kus nad on. Loomulikult tasu eest – okei, oli ka selliseid, kes tulid vähemalt esialgu ilma tasu nõudmata. Sellises situatisioonis ollakse väga vastuvõtlikud, pakutakse ja usutakse neid ning see on viimane õlekõrs. Aga tuleb siiski säilitada kaine lähenemine, emotsioonidega pole võimalik selliseid situatsioone lahendada,» rõhutas hilisem justiitsminister.