Õpetaja Jaak-Albert Metsoja: puudulik reaal- ja loodusharidus tingib kriitiliselt mõtleva ühiskonna kadumise

Metsoja usub, et reaal- ja loodusainete puhul peaks praktika ja teooria käima käsikäes. «Eriti noorematele lähevad väga hästi peale kõikvõimalikud katsed ja käelised tegevused. Olen õpetajana seda usku, et just läbi tegevuste õppimine on üks parimaid viise loodusainete õppimiseks.» Leidub ka erandeid, eelkõige vanemates klassides, kus kõigile ei pruugi ka selline lähenemine töötada - mõnele ei meeldi õues viibida, mõnele füüsikatunnis autosid ehitada. «Need on õnneks üksikud juhtumid, levinuim tagasiside on - loodusainete tunnid on huvitavad, teeme veel katseid!» kinnitab õpetaja.

Seetõttu ongi Jaak-Alberti tunnid nii näitlikud kui võimalik - et õpitav poleks vaid raamatutarkus, vaid eluks vajalik oskus. Reaalainete osas valitseb sageli hirm ja eelarvamus: need on rasked, meelde tuleb jätta lehekülgede kaupa valemeid, mis nädal hiljem juba ununenud. «Kõik ained tunduvad rasked ja mõttetud, kui õpitavaga ei teki isiklikku seost ja kui see ei kõneta,» noogutab õpetaja ja tõendab, et müüt valemite pähetuupimisest on visa kaduma. Tema ise eelistab teistsugust meetodit: «Vaja on õpetada õpilane mõtlema nii, et ta taipaks, et kiiruse ühik m/s või km/h annab talle juba ka kiiruse valemi. Siis polegi tuima tuupimist nii palju vaja teha. »

Katsed omal nahal

Kus vähegi saab, näitab õpetaja Metsoja tunni teema «puust ja punaselt» ette. Näiteks kineetilist ja potentsiaalset energiat õpiti mõistma penoplastist laevukesi ujutades. «Igale paadile asetati papptops, mille allosast torgati läbi joogikõrs, mis paadi taga horisontaalselt vette ulatus. Kui nüüd tops vett täis kallata, hakkab paat kõrrest väljavoolava vee mõjul edasi liikuma. Kaasates veel mõõdulinti, kaalu ja muid vahendeid, saab selle väikese lõbusa mänguasja ümber ehitada terve potentsiaalse ja kineetilise energia teooria ja arvutusülesanded,» kirjeldab õpetaja üht oma koolitundi.

«Üks väga hästi töötav nipp on panna õpilased mõõtma midagi vahetult endaga seotut,» lisab Jaak-Albert, «Olgu see 9. klassi bioloogias oma kopsumaht või pulss erinevate tegevuste juures. Miks mitte ka tehtava mehaanilise töö hulk ja võimsus - mitu hobujõudu ma suudan välja panna - teatud hulga kätekõverduste või koolitrepist üles kõndimisel puhul.»

Taolisi ülesandeid saab tema sõnul edukalt jätta ka ajal, mil koolid on koduõppel ja mil natuke liigutamist ainult boonuseks. Eelmisel kevadel saatis Jaak-Albert Tartu Rahvusvahelise Kooli õpilased geograafiatunnis kalmistu paljandit uurima ja ümbrust kirjeldama - sai õpilased õue liikuma ja Tartu esinduslikuim paljand ka oma silmaga nähtud.

Loodus jääb kaugeks