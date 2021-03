Laupäevast keelatakse liikumine kogu Peipsi järvel

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernitsa sõnul näitas piirivalvurite päevane jääluure, et Lämmi- ja Pihkva järvel on jääkate vähem kui päeva jooksul muutunud sedavõrd õhukeseks, et sinna enam ühelgi moel alates homsest, 26. märtsist peale ei lubata. «Kui eile oli jääkate mõnes kohas veel 30 cm, siis tänaseks on jääkatte paksus kahanenud kümnele sentimeetrile ja see enam inimest ei kanna,» lisas kordoni juht.

Tema sõnul on ohtlikult õhukeseks on kahanenud ka Peipsi järve jää, mistõttu keelatakse alates laupäevast, 27. märtsist väljumine mistahes moel ka Peipsi järvele ja seda nii Ida kui ka Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas.

«Tänane hõljukipatrull tuvastas, et Peipsi kaldaaladel on väga paljudes kohtades juba lahtine vesi ning jääsupp, mis inimest ega sõidukeid enam pikalt turvaliselt ei kanna. Kuni laupäevani on veel lubatud jalgsi ja maastikusõidukitega väljumine Peipsi järvele, et kalurid saaksid ära teha veel viimased käigud ning järvest välja noppida sinna paigaldatud võrgud. Kuna aga jääolud on järve piires väga erinevad, kaldaäärtesse on tekkinud praod ja olukord järvel võib muutuda kiiresti, tuleb väljudes kindlasti olla äärmiselt tähelepanelik ja ettevaatlik,» rõhutas kordoni juht.