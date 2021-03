Sester vastab Sõerdile: teie seatud siht on vale

Endine rahandusminister Aivar Sõerd teatas täna, et selle aasta lisaeelarve on mullusest parem, sest ei külva raha laiali, vaid sihitab seda paremini. Sester pole selle hinnanguga nõus.

«Jutt sihitatusest on kasutu, kui siht on täiesti vale. Koalitsioon võiks olla oma eesmärkide seadmisel tunduvalt ambitsioonikam. Tänavuse lisaeelarve eesmärk tundub olevat kriis lihtsalt «üle elada»,» on Sester kriitiline.