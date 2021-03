Tallinna volikogu vabastas vanemad ajutiselt lasteaia kohatasust

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on perede olukord sarnaselt eelmisele kevadele keeruline. «Linnavalitsuse väljapakutud meetmed on vajalikud ning pakuvad lastega peredele kindlasti tuge,» lausus Terik.

Linnavolikogu liige Anto Liivat ütles, et tunnustab linnajuhte pandeemia mõju leevendavate otsuste eest, mis on vabariigi valitsuse tegevusest sammu võrra ees. «Lisaks pean tänases olukorras oluliseks, et linn suurendaks psühholoogilise abi teenuste kättesaadavust ning eraldaks täiendavaid vahendeid linlaste vaimse tervise ja töövõime säilitamise või taastamise toetamiseks,» nentis Liivat, lisades, et linnal tuleks samuti palgatõusuta jäetud õpetajatele palgalisa maksta.