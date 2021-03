Kõlvart: õpilased sel kevadel ilmselt koolipinki ei pääse

«Minu seisukoht oli alati see, et algklassilapsed ja HEV-lapsed (hariduslike erivajadustega lapsed – toim) peaks käima maksimaalselt koolis kohal. HEV-lapsed saavadki koolis käia, nemad ei ole koduõppel. Aga vaadates viiruse leviku dünaamikat, siis inimesed peavad olema valmis hullemaks stsenaariumiks,» märkis Kõlvart.

«Pole mõtet inimestele rääkida, et vaatame veel kaks nädalat ja siis veel kaks nädalat. Inimestel on kergem, kui nad teavad pikemat ajajoont ja see ei ole just meeldiv,» selgitas Kõlvart.