Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ütles Postimehele, et tema on seda meelt, et kui on võimalus vaktsineerida, siis tuleb seda ka teha. «See on kõige kindlam viis tervisekriisist väljumiseks. Ma olen selle ka läbi põdenud, nii et pikemaajaliseks kaitseks ja eeskujuks oli tark see võimalus ära kasutada.»