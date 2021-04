Kõlvart kritiseerib vaktsineerimisel kitsale sihtrühmale keskendumist

Kõlvart ütles «Terevisioonile» antud intervjuus, et noorematel inimestel on rohkem kontakte ja võimalusi viiruse levitamiseks, samas ei saa paljud elutähtsa teenuse osutajad kontakte ka vältida ja näiteks kodust töötada.

Ta kinnitas, et kui tema vanuserühma aeg saabub, siis on ta valmis laskma end kaitsesüstida sõltumata konkreetsest vaktsiinist.

Kõlvart kritiseeris samas olukorda, kus nädalavahetusel oli riigi sõnum, et nooremad inimesed ei saa vaktsiini praegu, aga esmaspäeval või teisipäeval võis näha pilte, kuidas vaktsineeritakse riigikogu liikmeid, kes on noorema vanuserühma esindajad. «Mulle tundub, et need ei ole väga head signaalid.»