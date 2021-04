Pandeemia lööb Isamaa ja sotside identiteediotsingud pea peale

Isamaa eestseisus otsustas teisipäeval teha erakonna volikogule ettepaneku pikendada 11. mail lõppema pidanud eestseisuse volitusi ühe aasta võrra. See lähtub eelmisel aastal sisse viidud MTÜ-de seaduse muudatusest, millega võimaldati MTÜ juhatuse valimisi edasi lükata kuni kaheks aastaks. «Erakondadel on kriisiolukorras kohustus olla teistele eeskujuks. Pikaajalisi plaane suurte ürituste korraldamisel hetkel võimalik teha ei ole, kuid loodame et olukord paraneb ning me leiame sobiva ajahetke Isamaa juhatuse ja esimehe valimiste korraldamiseks,» kommenteeris erakonna kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase.

Ka mullu suvel erakonnas loodud ühenduse Parempoolsed juht Kristjan Vanaselja nentis, et eestseisuse mandaadi pikendamine on hetkel ainuvõimalik. «Kuna me ei jõua enne 11. maid suurkogu korraldada, mis põhikirja järgi peaks toimuma, siis see on paratamatu,» lausus ta.