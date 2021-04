70ndates eluaastates Eleonora ja tema 40ndates tütar Natalja on psüühikahäiretega naised ja nad on Kohtla-Järve ühe kortermaja elanikud ära piinanud. Naabrid kuulevad peaaegu igal ööl karjumist, sõimu ja tagumist vastu seinu ning radiaatoreid. Sotsiaaltöötajatele ütlevad naised, et naabrid kiiritavad neid. Korteris on juba käinud päästjad, seda külastavad sotsiaaltöötajad, alatasa on seal näha politseinikke, kuid paraku pole juba aasta jooksul midagi muutunud, kirjutab Rus.Postimees.