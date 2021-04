Nädala lõpus algab kodus elavate liikumispuudega inimeste vaktsineerimine

«Kui läheme vaktsineerima kodus lamajaid või raske liikumispuudega isikuid, siis tänase plaani kohaselt toimuks see koduõenduse teenuse osutajate kaudu. Nende kogemus ja töö ongi teha koduvisiite. Kas ja keda me siia teenuseosutajana kaasame, on hetkel kaardistamisel. Meil on ka haigekassa lepingupartnerid, kes koduõenduse teenust osutavad, mis tähendabki seda, et õde käib inimese juures kodus tema tervist kontrollimas. Kas me kasutame neid teenuseosutajaid või kaasame siia ka haiglad - siin on töökorraldus veel mõneti lahtine,» rääkis ta.