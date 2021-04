Kalbu hooldekodu puhang sai alguse vaktsineerimisest loobunud töötajast

Ehkki Kalbu hooldekodu 36 elanikust said enamik märtsis teise koroonavaktsiini doosi, pole see hooldekodus haiguspuhangut ära hoidnud. Kokku on positiivse diagnoosi saanud 21 hooldekodu eakat klienti ja kaheksa töötajat, vahendas «Aktuaalne kaamera».