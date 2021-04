Vanemahüvitis kriisi ajal töö kaotanutel märkimisväärselt ei langeks

Eelmise koalitsiooni lagunemisega hääletati perehüvitise seaduse eelnõu sotsiaalkomisjoni päevakorrast välja, kuid sotsiaalkomisjoni juht Siret Kotka sõnul töötas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo need taaskord läbi ja nii on see läbinud ka esimese lugemise: «Seaduseelnõusse tehti tegelikult olulised täiendused ja üks osa sellest kindlasti puudutab lapsi, kes on sündinud surnult, et neid vanemaid täiendavalt toetada. Teiseks ka neid lapsi, kes tegelikult käivad koolis ja kes on vanuses 16-19, et ka nemad saaksid lastetoetust,» sõnas Kotka.