Kõlvart: Euroopast antakse Tallinna haigla jaoks loodetust vähem raha

«Meil tekkis juba ammu arusaam, et Tallinna haigla puhul pole tegemist ühe omavalitsuse projektiga. Tegelikult see mõju ja vajadus on palju laiem, see pole ainult betooni valamine. Vajadus on mõnes mõttes isegi kriitiline. Seega on loomulikult meie ootus, et ka riik selles projektis rahaliselt osaleb,» nentis Kõlvart.