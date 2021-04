Kallas peab aru andma vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste võrdsest kohtlemisest

«Eesti eesmärk on vaktsineerida suve lõpuks 70 protsenti täiskasvanutest, mis tähendab, et lapsed ja paarsada tuhat täiskasvanut on vaktsiini pakutava kaitseta. Peaminister on aga kinnitanud, et riik ei hakka sekkuma sellesse, kuidas erasektor nõudeid kehtestab – erasektorile ei saa öelda, et kõik kliendid peab vastu võtma. Ometi on Eestis näiteks diskrimineerimiskeeld ja nõuded ligipääsetavuse kohta,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.