12-aastane ärihai

Kuna mina olen Eesti e-residendiks saamiseks veel liiga noor, tegi seda minu eest mu ema. Nii sain asutada ettevõtte ja hakata seda juhtima. Ettevõtte eesmärk on luua keskkond, kus igaüks saab panustada tulevikku. Tahame korraldada üritusi Eesti ühendamiseks Jaapani ja teiste Aasia riikidega. Tahame luua ka ühe digitaalse teenuse. Loome parasjagu ühte MVPd.

Mulle meeldib fantaseerida, uusi teenuseid leiutada, jalutada, raamatuid lugeda ja muusikaga tegeleda. Mängin traditsioonilist jaapani keelpilli koto’t. See on Eesti kandlest pikem ja keelte materjal on teistsugune. Kümneselt osalesin Michio Miyagi koto-mängu võistlustel ja sain seal oma vanuserühmas kolmanda koha. Ostsin Eestist endale ka kandle ja õppisin sellel ühte lugu mängima.