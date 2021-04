Nädala pärast alustab taas hooaega Aegna laevaliin

Tallinna lahe kirdeosas asuv Aegna saar on 14 kilomeetrit Viimsi poolsaarest loodes. Kümne kilomeetrise rannajoonega saare pindala on kolm ruutkilomeetrit. Kõrgeim looduslik maa-ala on 14,6 meetrit üle merepinna. Aegna kuulub Tallinna kesklinna haldusalasse.