Prokuratuur uurib Rakvere Lille Kodus toimunud laste väärkohtlemist

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnas pressiteate vahendusel, et sai eile õhtul kell 21.45 telefonikõne, kus kuulis äärmiselt kahetsusväärsest juhtumist, mistõttu kutsus esimesel võimalusel laua taha nii sotsiaalkindlustusameti kui ka AS Hoolekandeteenused vastutavad isikud, et olukorrast ülevaade saada ning et kaardistada kogu sündmuste jada. «Pärastlõunal läksin ise Rakverre kohale, et rääkida asutuse töötajatega ja kuulata ära nende hinnangud olukorrale.»

Ministri sõnul ei korva mitte miski kahjut, mis on tekitatud lastele, sündmusi pealt näinud lastele ning nende lähedastele. «Väga loodan, et politsei ja prokuratuur selgitavad välja kogu tõe ja vastutan selle eest, et selgitatakse välja kõik asjaolud, analüüsitakse kehtivat õiguslikku raamistikku ja tegevusjuhiseid, et vältida sarnaste olukordade tekkimist tulevikus. Ohvriks sattunud lapsed on eriti haavatavas seisundis, sest väärkohtlejad olid need, kes pidid tagama niigi keerulises olukorras lastele heaolu ja turvalisuse.»

Rakvere Lille Kodu. FOTO: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Väärkohtlemine on kestnud pikemat aega

SKAl on laekunud teabe põhjal alust arvata, et Rakvere Lille Kodu osad töötajad on pikemat aega füüsiliselt ja emotsionaalselt väärkohelnud teenusel viibivaid lapsi. Prokuratuur on alustanud juhtumi osas menetlust. «Sotsiaalkindlustusametilt laekunud kuriteoteate alusel alustasime täna kriminaalmenetlust kontrollimaks kuriteokahtlusi seoses laste füüsilise ja vaimse väärkohtlemisega lasteasutuses ja kogume hetkel aktiivselt infot kõikide asjaolude väljaselgitamiseks,» kinnitas Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Elle Karm.

Juhtumiga seotud inimesed on töölt kõrvaldatud, SKA on alustanud järelevalvet, suheldakse kogu personali, laste ning laste vanematega ning tehakse vajalikke samme, et taastada laste turvatunne ning alustada juhtunust taastumise protsessiga. Vajadusel on juhtunust mõjutatud inimestele kättesaadav psühholoogiline abi.

Tuba Rakvere Lille Kodus. FOTO: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on sisejärelevalve läbi vaadanud kogu märtsikuu kaamerasalvestised kinnise lasteasutuse avalikest ruumidest ning töö jätkub. «Oleme tuvastanud kokku kolme töötaja seotuse juhtumitega. Sisejuurdlus veel käib, et leida kõik töötajad, kes sellistest tegudest teadsid, kuid sellest ei teavitanud. Järgmisena on meie eesmärk üle vaadata teenuse osutamine, et lastel oleks lasteasutuses igal hetkel turvaline.»

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) on ööpäevaringne teenus, mida osutatakse lastele, kelle vabadust on piiratud kohtumääruse alusel. AS Hoolekandeteenuste Rakvere Lille Kodu osutab kinnise lasteasutuse teenust mõõduka või raske intellektipuudega ja käitumishäiretega lastele. Teenust korraldab ja rahastab alates 2018. aastast SKA.

«KLATI eesmärk on tagada suure abivajadusega ja kõrge riskikäitumisega noortele turvaline keskkond ja stabiilsus. Need lapsed on väga suure traumakogemusega. Kinnistes lasteasutustes peab noor saama end tunda turvaliselt ja toetatult, mille tulemusena saab ta areneda ning kujundada uued käitumismustrid. Meil on kahjuks alust arvata, et täna selle teenuse osutamine Rakvere Lille kodus ei ole täitnud seda eesmärki. Meie esmane ülesanne on taastada täna teenusel olevate laste ja perede turvatunne,» rääkis SKA ohvriabi osakonna ennetustalituse juht Kiira Gornischeff.

Teenuse kvaliteedi kohta on kostunud nurinat

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket kinnitas Postimehele, et Lille Kodus aset leidnud laste väärkohtlemise juhtumiga ei ole seotud ükski Rakvere linna laps. «Kaks või kolm aastat ei ole meil seal juba ühtegi last,» lausus ta, lisades, et hoolekandeasutus tegeles väga keeruliste lastega.