Teeme Ära talgupäevale on kirja pandud üle 2100 talguteo

Talgupäeva raames on muude kevadtööde kõrval plaanis rajada üle 770 liigirikka lilleniidu ning ehitada ligi 430 kompostikasti ja meisterdada 370 putukahotelli. 2+2 talgupäeval on oodatud talgutöid tegema kõik eestimaalased, järgides seejuures ohutust ja kehtivaid piiranguid.

Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et maikuu esimene laupäev, mis on traditsiooniliselt saanud üle-eestiliseks Teeme Ära talgupäevaks, toimub tänavu küll 2+2 vormis, kuid varasemast tuttava õhina ja hoogsa kaasalöömisega.

«Sel aastal kutsume inimesi ette võtma neid töid ja tegemisi, mis on jõukohased kahekesi või koos pereliikmetega. Putukahotellid ja kompostikastid pakuvad mõnusat meisterdamist ning pärast kogu aasta jooksul põnevat uudistamist nii väikestele kui ka suurtele talgulistele,» rääkis Tüür. Ta lisas, et talgutegude kaart on kirju ning täieneb veelgi.

Tänavused Teeme Ära talgupäeva meeskonna üleskutsed seonduvad kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Tähelepanu all on igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu raiskamise vähendamine, samuti ohutu koostegutsemine ja vaimsed vitamiinid. Traditsiooniliselt saavad aga selgi kevadel 2+2 talgupäeva raames kõik eestimaalased koos lähedastega ise ette võtta just neid talgutöid, mis vajavad kõige pakilisemalt ära tegemist.