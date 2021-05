Neljapäeva õhtul esitas sotsiaalkindlustusamet (SKA) prokuratuurile kuriteoteate, milles palub uurida laste väärkohtlemise juhtumeid Hoolekandeteenuste AS Rakvere Lille Kodus. Ametil on alust arvata, et väärkohtlemine on toimunud juba pikemat aega.