Helle-Moonika Helme: kapo ei näinud meeleavalduses ohtu

Helme ütles kolmapäeval riigikogus peaminister Kaja Kallasele, et on tutvunud kapo ohuhinnanguga ning selles ei ole hoiatust, nagu oleks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse vastased meeleavaldused ohustanud põhiseaduslikku korda.

Kallas vastas Helmele, et politseil on pädevus ja õigus reageerida ohtudele vastavalt vajadusele ning et politsei eesmärk oli meeleavaldusel tagada see, et inimesed järgiksid avalikul koosolekul nakkuse leviku ennetamise reegleid. Seda ülesannet täites oli politsei‑ ja piirivalveamet abiks terviseametile.