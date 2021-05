Asutati Eesti relvaomanike liit, relvaomanike õigused saavad kaitse

Eesti relvaomanike liidu asutasid Andres Rand, Hillar Põldmaa, Pavel Nordberg, Rene Toomse ja Vootele Voit, kes kõik kuuluvad ka mittetulundusühingu juhatusse. Liidule hakkab kommunikatsiooni tegema terviseametist vallandatud Simmo Saar, kes on ühtlasi ka ise relvaomanik ja liidu tegevliige. Saar liidust palka ei saa.

«Eestis ei ole siiani olnud sellist organisatsiooni, mis esindaks kõiki relvaomanikke. On olemas jahimehed, laskesportlased, aga relvaomanike liit on nüüd selline organisatsioon, mis ühendab kõiki, sealhulgas ka neid, kes on relva endale otsustanud soetada näiteks enese ja vara kaitseks,» rääkis Saar.