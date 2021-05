Kaja Kallas: EL ei reageerinud Tšehhi juhtumile ühtselt ja see on väga halb signaal

Eestis on juba valmis vaktsineerimise sertifikaat, teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel on see juba valmimas, kuid Euroopa lahendus ei ole veel valmis. Milline peaks olema Euroopa Liidu roll selles? «Oluline on see, et Euroopa ei teeks uut lahendust, vaid looks standardid olemasolevatele sertifikaatidele, et neid vastastikku tunnustatakse,» rääkis Kallas.



ELi tippjuhtide kohtumisel tekkis põnev arutelu aga vaktsiinipassi õiguste üle. Üks peaministritest ütles, et nemad oleksid valmis kasutama vaktsiinipassi suurürituste puhul. Selle peale lausus teine peaminister, et kui praegu on vaktsineeritud peamiselt eakamad, siis see on ebaõiglane, et ainult nemad saavad näiteks kontserdile minna.