INTERVJUU ⟩ Aasta ema Ulvi Vilumets: lastega koos kasvamisest jäävad imelised mälestused

Aasta emaks valitud teenekas õpetaja Ulvi Vilumets on põline kohtlajärvelane ning on töötanud õpetajana kõik oma tööaastad Ida-Viru maakonna koolides. Ta on valitud aasta õpetajaks 1999., 2008., 2105. ja 2016.aastal. Peamiselt on ta õpetanud eesti keelt venekeelsetes koolides, viimased kuus aastat aga Jõhvi riigigümnaasiumis. Tal on kolm tütart, kes on teinud ta kuuekordseks vanaemaks. Oma kodukoha patrioodina peab ta väga oluliseks, et tema lapsed ja lapselapsed jääksid seotuks Ida-Virumaaga.