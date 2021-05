Valitsus lubab järgmisest nädalast kõik lapsed kooli

Kersna tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, et nad on endast parima andnud. «Aeg on olnud tõesti raske, aga me oleme saanud hakkama. Kõik, kes on jäänud maha, saavad järele aidatud. See on oluline ja nõuab spetsiaalset pingutust ja planeerimist,» kirjutas Kersna.