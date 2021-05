Keskkonnaamet peatab metsast linnupesi leides raietööd

Keskkonnaamet on seisukohal, et kuigi looduskaitseseadus annab aluse raiete peatamiseks, ei anna ta alust metsateatise registreerimisest keeldumiseks. Pesitsusaegset metsaraiet märgates tuleb kõigepealt helistada numbril 1247 ja edasi uurida juba ameti infomeililt, kas raie peatati ja süüteomenetlust alustati.

«Kuigi metsa- ja puidutööstus on aastaid promonud seisukohta, nagu ei kahjustaks kevadsuvised raied ega tahtlik lindude härimine linnupopulatsioone, näitavad teadusuuringud sootuks muud. Keskkonnaministeeriumi tellimusel Tartu ülikoolis tehtud analüüs näitab, et erametsades hukkus 2017. aasta kevadsuviste raiete tõttu vähemalt 71 000 linnupoega ja aasta hiljem vähemalt 84 000,» ütles Keskkonnateabe Ühenduse analüütik Terje Põvvat, viidates uuringule pealkirjaga «Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad meetmed».

Lindude tahtlik häirimine pesitsemise ja poegade kasvatamise ajal on lubatud üksnes hädakaitseks, lennuohutuse huvides või oluliste põllumajanduskultuuride või muu olulise vara kahjustamise vältimiseks. Sätestatud keeldu tuleb metsatööde tegijal järgida. Ühtlasi peab keeldu silmas pidama ka riik, kui ta raietöödeks loa väljastab.

Eestis pesitseb 229 linnuliiki, kellest üle saja on metsalinnud. Ühel hektaril metsasel alal pesitseb linnuteadlaste andmeil keskmiselt kolm-neli paari linde. Teatud metsatüüpides on aga on pesitsejaid keskmiselt 11 paari hektari kohta.