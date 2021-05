Esmaspäevast tohivad huvikoolid korraldada siseruumides eksameid ja konsultatsioone

Valitsuse korralduse kohaselt on alates 24. maist on siseruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei osale rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega seotud eksamitele, kuid eksamite korraldamisel tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse nõudega. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti.