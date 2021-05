Helme: madalate aktsiismääradega jätkamine on majanduse arengu huvides

EKRE esimehe Martin Helme sõnul püütakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõule (370 SE) esitatud muudatusettepanekuga tõkestada valitsuse plaani tõsta aktsiisimäärad tagasi 2020. aasta 1. maile eelnenud tasemele.

«Reformierakonna lubatud elektri-, gaasi- ja diisliaktsiisi tõstmisega kaasneks üldine hinnatõus ja loodaks taas tingimused piirikaubanduse tekkeks ja riigieelarve laekumiste vähenemiseks,» lausus Helme ja lisas, et eriti suure löögi alla satuks transpordisektor ja põllumajandus. «Kaja Kallase valitsuse otsus majandust eelarvekärbete ja maksutõusudega pidurdada on põhjendamatu olukorras, kus enamik Euroopa riike on otsustanud koroonast räsitud majandust stimuleerida.»

Helme tuletas meelde, et riigikogu eelmine koalitsioon ja valitsus kiitis mullu heaks diislikütuse, kütteõli, maagaasi ja elektrienergia aktsiisimäärade langetuse, et elavdada majandust, hoida tööhõivet, parandada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, vähendada energia hinnasurvet ning tuua piiriülene tarbimine ja maksulaekumised riiki tagasi.

«Maksumäärad tehti esialgu ajutised, et oleks võimalik hinnata uute määrade mõju nii majandusele kui ka riigieelarvele. Veidi enam kui aasta jooksul on maksualandused saanud positiivse kinnituse, nimetatud eesmärgid on täitunud,» lisas Helme.