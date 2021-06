Eesti lipu päeval esineb Vabaduse väljakul Kaitseväe orkester

«Ajal, mil me eriliselt vajame rahvast ühendavbaid ideid ja sümboleid, siis meie sinimustvalge lipp on just üks selliseid. Nagu ütleb laulusalm - kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. See üksmeel, millega me kõik Eesti lippu pühaks peame, annab Eesti lipu päevale erilise tähtsuse. Kesklinna valitsusel on suur rõõm ja au, et me saame seda rahva üksmeelt tähistada koos Kaitseväe orkestriga!» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.