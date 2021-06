President kohtub Šveitsis WHO ja WTO peadirektoriga

Kaljulaid kohtub Genfis lisaks maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) peadirektori dr Ngozi Okonjo-Iwealaga ja maailma terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektori dr Tedros Adhanom Ghebreyesusele ka ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ga, ÜRO pagulaste ülemvoliniku asetäitja Kelly T. Clementsi ning rahvusvahelise Punase Risti presidendi Peter Maureriga.

Lisaks on presidendil kavas kohtumised mitmete üleilmsete vabaühenduste juhtidega.

Visiidi eesmärk on arutada Covid-19 kriisi mõjusid riikidele ning rahvusvahelise kogukonna võimalusi nende mõjude vähendamiseks ning võimalikult kiireks taastumiseks.

Eraldi keskendutakse kohtumistel naiste ja laste tervise ja heaolu küsimustele, kes on üleilmselt kriisis enim kannatada saanud.

Kaljulaid juhtis aastatel 2019–2021 koos ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega ÜRO naiste, laste ja noorukite tervise ja heaoluga tegeleva liikumise Every Woman Every Child juhtgrupi tööd. Laste kaitsmine relvakonfliktides on ka üks viiest Eesti prioriteedist ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana juunikuus.