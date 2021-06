Kolm kuud pärast vaktsiini on antikehi vähemaks jäänud

SYNLABi töötajate seas tehtud uuringu tulemused näitavad, et vaktsiini saamise järel tekkinud tugev immuunreaktsioon hakkab aegamööda nõrgenema, seda eriti vanematel inimestel. Kuigi inimeste kaitstus praegu küsimärgi all ei ole, viitavad tulemused võimalusele, et tulevikus võib vajalikuks osutuda individuaalsete vaktsineerimislahenduste kasutuselevõtt.