Põlluaas lubab riigipeaks saades olla ka sotside ja LGBT kogukonna president

EKRE presidendikandidaadiks nimetatud Henn Põlluaas peab väga kummaliseks, et sisuliselt vaid kaks kuud enne presidendivalimisi on ta ainus välja käidud kandidaat sellele kohale.

«Praegu peaks käima arutelu ja debatt selle üle, millist presidenti me tahame, milliseid väärtusi ta peaks kandma, kes see persoon võiks olla. Aga käib ainult salalepete tegemine, oma kandidaatide varjamine, kartmine, et nad auklikuks lastakse. Olukord on täiesti kummastav,» ütles Põlluaas.

Viis aastat tagasi toimunud presidendivalimiste debati fookust pidas ta aga täiesti valeks, sest see jättis mulje, nagu valiks presidenti rahvas. Ometi leiab Põlluaas, et just rahvas peakski saama presidenti valida.

Ka leidis ta, et toona kuulutas riigikogu esimees presidendivalimised välja ajaliselt liiga hilja, mistõttu kukkuski lõpuks aeg, nii et presidendivalimisi enam riigikogu ja valijameestekogu vahel edasi veeratada ei saanud. Seetõttu toimus Põlluaasa sõnul lõpuks presidendi määramine, mitte valimine, et aeg sai otsa.

Ehkki saatejuht Andres Kuusk arvas, et nii tema ise kui ka Põlluaas mõlemad teavad, et viimasest presidenti ei saa, teatas Põlluaas vastuseks: «Mina ei ole nii kindel.»

Ta arvas, et valijameestekogu puhul ei saa tulemust hästi ette ennustada, sest seal ei mängi rolli üksnes parteiline distsipliin, vaid ka valijameesteks valitud esindajate isiklikud eelistused ja sümpaatiad.

«Kui teised erakonnad kardavad oma kandidaate välja käia, võib veel igasuguseid üllatusi olla,» uskus Põlluaas.

Põlluaas igatseb, et ühiskonnas oleks käimas juba debatt, milline peaks olema president, milliseid väärtusi ta kannab. Ta ise lubab olla kogu rahva president, nii nagu ka põhiseadus nõuab.