Tallinna linnavalitsus kiitis heaks lisaeelarve

See teeb tänavuse linnaeelarve täpsustatud mahuks 968 350 637 eurot. «Ühest küljest on lisaeelarve menetlemine rutiinne tegevus, kus täpsustame linna kulusid ja tulusid. Samas see aasta oli erakordne kahe asja poolest. Esiteks Covid-kriis ja teiseks olukord ehitusturul. Seetõttu tuli täpsustada kulusid suuremas mahus kui tavaliselt.

Veel üks aspekt oli Tallinna Vee aktsiate hind. Linn otsustas osta juurde Tallinna Vee aktsiaid, et omandada kontrollpakk. Tänaseks on aktsiate arv ja hind täpsustatud,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

«Finantsseis on stabiilne, suutsime säilitada vajaliku likviidsuspuhvri, mis võimaldas meil ka kriisi ajal teha kiireid otsuseid ja katta vajalikke kulusid. Covidi kriisi perioodil suutsime linlastele pakkuda teenuseid samas mahus, aga samal ajal suutsime rohkem inimesi toetada ja pakkuda tuge erinevates valdkondades,» lisas ta.

Üksikisiku tulumaksu kasvust sai täiendavat tulu kümme miljonit eurot. Suurenes ka dividenditulu tänu Tallinna Vee aktsiate arvu suurenemisele. «Oleme tänulikud riigile, kes toetus omavalitsusi ja Tallinna osa selles paketis oli 16,7 miljonit eurot,» lausus Kõlvart.

Tegevuskulud suurenesid 19 miljoni euro võrra. Enim kasvasid kulud sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja linnatranspordi valdkonnas.

Tervishoiu valdkonnas on täiendav kulu uue Tallinna Haigla meeskonna mehitamine. «Me võtame seda protsessi väga tõsiselt. Soovime olla valmis hetkeks, kui tuleb Euroopa Komisjoni lõplik otsus. Et saaksime kohe alustada, kui see otsus on positiivne.,» rääkis Kõlvart.