Pirital valmis kaks uut välijõusaali

«Vast valminud välijõusaalides Mähel ja Maarjamäel leiavad jõukohase treenimisvõimaluse nii algajad trennitegijad kui ka põhjalikumat jõutrenni harrastavad spordihuvilised. Treeningkompleksis saab teha kogu keha hõlmavat jõutreeningut. Reguleeritavate raskustega jõusaaliseadmed on sobilikud nii noortele kui ka eakamatele,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Mõlemas välijõusaalis on kaks rinnapinki, alatõmbepink, biitsepsipink, reiesirutaja, kõhu- ja alaseljalihaste treeningpink ning treeningpink erivajadustega inimestele. Seadmed on varustatud harjutuste tegemise juhendi ja lihasrühmade skeemiga ning õppevideo säbrukoodi ehk QR-koodiga.

Treeninguseadmed on kergesti hooldatavad ja ilmastikuoludele vastupidavad. Jõulinnakute ala on kaetud kummimultšiga, mis on valmistatud taaskasutatud kummimaterjalist.