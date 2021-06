Peipsi järve jõuab iga aastaga vähem reostust

Ühiskomisjoni Eestipoolse juhi keskkonnaministeeriumi asekantsleri Harry Liivi sõnul on viimase 15 aastaga muudetud puhastusseadmed oluliselt tõhusamaks ja tänu sellele näitavad fostori, lämmastiku ja heljumi koormused Peipsi järvele vähenemistendentsi.

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni seire, hinnangu ja rakendusuuringute töörühma Eesti poolse juhi Reet Talkopi sõnul on siiski jätkuvalt probleemiks Peipsi järve eutrofeerumine. «Eesti poolel on küll punktreostusallikate mõju oluliselt vähenenud, ometi jõuab põldudelt järve endiselt lämmastikku ja fosforit,»märkis ta.

Liivi kirjeldusel on reoveepuhastite tõhususe suurendamisse on viimastel aastatel palju investeeritud – ainuüksi aastatel 2017-2020 ületas investeeringute summa 25 miljonit eurot. «Pealegi suudab nüüd näiteks Tartu linna reoveepuhasti eemaldada üle 99 protsendi saasteainetest. Tartus on lisaks ühiskanalisatsioonivõrguga liitunud 99 protsenti linna elanikkonnast,» kirjeldas Liiv.