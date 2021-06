Päästjad korraldavad neljapäeval Stenbocki maja ees piketi

«2018. aastal andsid poliitikud lubaduse tõsta päästjate palk hiljemalt 2023. aastaks võrdseks Eesti keskmise palgaga. Vastupidiselt lubatule on päästjate olukord aga hoopiski halvenenud. Päästja palga mahajäämus Eesti keskmisest töötasust on kasvanud 2018. aasta 357 eurolt 405 eurole 2021. aasta I kvartalis,» ütles EPTAÜ peausaldusisik Kalle Koop.

«Samas on valitsus andnud kõikidele ministeeriumitele korralduse kärpida 2022. aasta tegevuskulusid 5 protsenti. EPTAÜ hinnangul on tegemist läbi mõtlemata otsusega, kuna sisejulgeoleku valdkonnas ei ole nii suur eelarvekärbe ainult tegevuskulude arvelt teostatav. Paratamatult tuleb vähendada ka personalikulusid, mis tähendab inimeste koondamist. Esialgsed arvutused näitavad, et töötuks võib jääda 100 päästjat ja sulgemisele minna 3–4 päästekomandot, mis tähendab Eesti elanikkonnale olulist turvalisuse langust,» ütles ta.